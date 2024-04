Berrettini dopo Monaco salta anche Madrid: il motivo, post social di Matteo

Matteo Berrettini salterà il Masters 1000 di Madrid. Dopo l'ATP di Monaco , il tennista italiano ha dato forfait anche per il torneo in programma dal 24 aprile al 5 maggio nella capitale spagnola. Al posto del numero 98 ATP, scenderà in campo il colombiano Daniel Elahi Galan .

Il motivo del ritiro

In un primo momento, si pensava che le ragioni del ritiro dalla competizione riguardassero il prossimo impegno stagionale degli Internazionali di Roma, dove Berrettini manca da due anni. Ovvero una scelta che poteva essere stata presa in accordo con il proprio staff, al fine di ritrovare le giuste condizioni fisiche per affrontare il torneo casalingo. Poche ore dopo, il tennista azzurro ha pubblicato sui propri social un messaggio in cui spiega che il motivo del forfait a Madrid è dovuto a ragioni di salute.