Sinner a Madrid, il sorteggio: il derby e il possibile percorso per la finale

Conclusosi l' ATP di Barcellona con la vittoria di Ruud contro Tsitsipas , l'attenzione si sposta a Madrid dove Sinner prenderà parte al Masters 1000 della capitale spagnola. L'altoatesino sarà testa di serie n.1 e nella sua parte di tabellone potrebbe incontrare Medvedev , Ruud e Tsitsipas . A Madrid non parteciperà Berrettini , out per motivi di salute. Il torneo si disputerà dal 24 aprile al 5 maggio.

Il cammino di Sinner

Sorteggiato per la prima volta da testa di serie numero 1 in un Masters 1000, Sinner farà il suo debutto direttamente al secondo turno dove potrebbe incontrare Sonego per dar vita ad un derby azzurro. Al terzo round ci saranno Thompson o Kotov mentre agli ottavi Sinner potrebbe pescare uno tra Khachanov e Jarry. Si sale di livello ai quarti con Ruud e Dimitrov mentre in semifinale potrebbe trovare tennisti del calibro di Medvedev, Tsitsipas e Nadal. Dall'altra parte del tabellone, sfidabile solo in finale, ci sono Alcaraz, Zverev, Rublev, Hurkacz e Rune.