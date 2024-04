Sinner-Sonego a Madrid! Quando andrà in scena il derby azzurro

Successo all'esordio per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese numero 52 al mondo ha superato il francese Gasquet nel primo match del Masters 1000 di Madrid. Un successo arrivato dopo una gara durata meno di un'ora e mezza e terminata con il punteggio di 6-2, 7-5. Al prossimo turno sarà dunque derby azzurro contro Jannik Sinner. Il campione altoatesino esordirà infatti al 2º turno in quanto testa di serie del torneo spagnolo. L'orario dell'incontro non è ancora stato ufficializzato, ma il match in tutta probabilità verrà giocato sabato 27 aprile.