Sinner a Madrid sfida anche il calendario: perché Alcaraz è favorito

Scendendo in campo prima, infatti, il numero due del tabellone avrebbe poi un giorno in più rispetto all'azzurro per preparare gli altri impegni. Entrambi già qualificati al secondo turno grazie a un bye, l'altoatesino dovrebbe giocare lunedì 29 i sedicesimi e martedì 30 gli ottavi, mentre l'iberico dovrebbe avere gli ottavi martedì 30 e i quarti mercoledì 1° maggio, ma poi Sinner avrebbe i quarti giovedì 2 e le semifinali venerdì 3.

Le parole di Sinner e Alcaraz in vista di Madrid

Alla vigilia del torneo, intanto, il 22enne di San Candido ha commentato: "Sicuramente è un torneo dove cercheremo di fare un ottimo lavoro fisico, soprattutto in palestra, poi vediamo come andrà. Nella mia testa so che forse avrò qualche difficoltà in più però sono felice di essere tornato qui a Madrid dopo aver saltato la scorsa edizione, è un torneo speciale con condizioni particolari dovute all'altitudine. Speriamo di far bene quest'anno". Alcaraz, invece, fissa l'obiettivo dopo l'infortunio: "Le sensazioni sono buone, ma il 100% al momento non lo posso dare. Mi sono allenato con maggiore intensità ed è andata abbastanza bene. Qui ho vinto negli ultimi due anni ma ora le cose sono diverse. Nadal ha detto che sarebbe contento di giocare 3-4 partite e diciamo che mi allineo al suo pensiero, la cosa vale anche per me. Possiamo sfidarci in finale e sarebbe meraviglioso. Ma ora penso solo alla prima partita e credo lo stia facendo anche lui”.

