Nadal, tutto facile a Madrid: eliminato Blanch, ora De Minaur al 2° turno

MADRID (Spagna) - Tutto semplice per Rafael Nadal nel match d'esordio al "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. La leggenda maiorchina, scesa al gradino numero 512 della classifica mondiale, in gara col ranking protetto, ha avuto vita facile contro la wild card Darwin Blanch, 16enne statunitense, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-0 dopo un'ora e 5 minuti di gioco.

Nadal trova De Minaur

Accede dunque al secondo turno Rafa Nadal, come fatto anche da Sonego che sfiderà Sinner, per affrontare l'australiano Alex De Minaur, decimo favorito del seeding, che al primo turno ha usufruito di un bye. Un match di livello per il 37enne che vuole ritrovare il ritmo giusto per poter fare bene davanti al pubblico di Spagna, ma soprattutto per arrivare competitivo al suo torneo: il Roland Garros.

