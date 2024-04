Sinner-Kotov: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

MADRID (Spagna) - Dopo il derby dominato dominato contro Sonego al debutto Jannik Sinner scenderà in campo lunedì per giocare il 3° turno del Masters 1000 di Madrid, un match inedito (non ci sono precedenti) con vista di un possibile secondo derby agli ottavi di finale. Sinner, testa di serie numero 1, affronterà il russo numero 72 del mondo Pavel Kotov ad oggi rivelazione del torneo: il russo ha battuto al 1° turno lo spagnolo Ramos Vinolas e l'australiano numero 32 del mondo Jordan Thompson per regalarsi la super sfida contro al numero 2 al mondo.

Kotov, l'incubo azzurro del 2024

Kotov non ha mai affrontato Sinner ma è stato l'incubo di altri tennisti azzurri in questo inizio di stagione. Infatti il tennista nativo di Mosca ha un record di 9 vittorie e 8 sconfitte in questo 2024 e 4 di quei 9 successi sono arrivati contro tennisti italiani su 5 sfide: battuto Sonego a Doha, Musetti ad Hong Kong, mentre è 1-1 contro Cobolli che sconfisse il russo agli Australian Open ma poi dovette arrendersi sulla terra rossa di Marrakech dove, inoltre, Kotov sconfisse pure Fognini a quarti di finale.

Se Sinner dovesse superare lo "spauracchio azzurro" potrebbe trovarsi in un altro derby, infatti il vincente di Sinner-Kotov affronterebbe il vincente dell'altra sfida Italia-Russia ovvero Flavio Cobolli contro Karin Khachanov numero 16 al mondo.

Sinner-Kotov: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Sonego, valida pe il 3° turno del Masters 1000 di Madrid, è in programma lunedì 29 aprile (deve ancora essere diramato il programma) sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.