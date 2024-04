Sinner più forte anche dei problemi: Kotov piegato e ottavi a Madrid

MADRID (Spagna) - Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro ha sconfitto il russo Pavel Kotov (numero 72 al mondo ) 6-2 , 7-5 in un'ora e 38 minuti un match rivelatosi molto complicato per la testa di serie numero 1 che ha anche vissuto un fastidio fisico (anca) durante il 2° set. Dopo un primo set "anomalo" con Sinner che ha perso due volte il servizio ed il russo tutte e 4 le volte in cui è andato a servire, nel secondo set l'altoatesino ha iniziato a commettere molti errori non forzati inusuali per lui, mostrando difficoltà negli scivolamenti sul lato del dritto tanto da confrontarsi con il suo trainer Vagnozzi durante la frazione.

Jannik però ha dimostrato ancora una volta la sua forza mentale rimanendo concentrato sulla partita, recuperando il break di svantaggio sotto 5-4 e vincendo poi al tie-break per avanzare al prossimo turno dove affronterà un altro russo, Karin Khachanov (numero 16 al mondo) vittorioso in due set contro Flavio Cobolli (7-5, 6-4).

Secondo set: Sinner 7-5

Sinner ritrova fiducia, tiene il servizio a 15 e si porta 0-40 sul servizio di Kotov che serve per andare al tie-break! Il russo però riemerge con la prima di servizio annullando tutti e tre i Match-Point. Si va ai vantaggi, Sinner annulla 3 palle game (la terza con servizio da sotto di Kotov, punito e pure fischiato) e si porta nuovamente a Match-Point con una pazzesca riposta lungo linea. Seconda per il russo, scambio intenso e Jannik lo vince chiudendo la pratica.

Secondo set: 5-5

I problemi fisici di Sinner iniziano ad acutizzarsi soprattutto negli spostamenti sul lato destro (dritto) dove Kotov insiste e Jannik non è fluido. Al 9° gioco ancora palla break per il russo che vale il set-point: Sinner la salva e tiene il servizio (5-4). Malgrado le difficoltà Sinner rimane concentrato e aiutato anche dagli errori del russo ha la chanche di rientrare: 15-40 servizio Kotov! Il russo salva la prima con un altro errore non forzato di Sinner che però si riscatta vincendo un grande scambio per recuperare il break di svantaggio ed impattare 5-5

Secondo set: Kotov 4-2

Si gioca on serve con il russo in fiducia e Jannik che ancora concede qualcosa nei suoi turni di battuta e commette qualche errore inusuale. Il tutto lamentando un fastidio all'anca con il quale si è confrontato con il suo trainer Vagnozzi.

Secondo set: Kotov 3-1

Ancora problemi al servizio per Jannik che al 3° gioco si trova nuovamente 15-40 e, dopo aver recuperato, deve affrontare altre 2 palle break ai vantaggi: annulla la prima ma non la seconda (palla corta in rete) per il break del russo il quale, per la seconda volta consecutiva difende il servizio ( a 0) per allungare 3-1.

Primo set: Sinner 6-2 (34')

La terza volta è quella buona per Jannik! Terzo break consecutivo ai danni del russo (4-2) e questa volta senza patemi (a 0!) lo conferma per scappare sul 5-2! Kotov non ha soluzioni al gioco di Jannik che strappa per la quarta volta il servizio e questa vola vale per il set (6-3) in 34' di gioco

Primo set: Sinner 3-2

Sinner rimedia subito all'incidente di percorso (break, 3-1) ma nuovamente fatica a tenere il suo di servizio perdendolo per la seconda volta (3-2)

Primo set: Sinner 2-1

Avvio fotocopia del match contro Sonego per Sinner che tiene il servizio a 0, strappa a 15 il servizio al russo per portarsi sul 2-0 ma poi, all'improvviso, turno di servizio a vuoto dell'azzurro che perde il break di vantaggio e si torna in serve sul 2-1.

Kotov, l'incubo azzurro del 2024

Kotov non ha mai affrontato Sinner ma è stato l'incubo di altri tennisti azzurri in questo inizio di stagione. Infatti il tennista nativo di Mosca ha un record di 9 vittorie e 8 sconfitte in questo 2024 e 4 di quei 9 successi sono arrivati contro tennisti italiani su 5 sfide: battuto Sonego a Doha, Musetti ad Hong Kong, mentre è 1-1 contro Cobolli che sconfisse il russo agli Australian Open ma poi dovette arrendersi sulla terra rossa di Marrakech dove, inoltre, Kotov sconfisse pure Fognini a quarti di finale.

Se Sinner dovesse superare lo "spauracchio azzurro" potrebbe trovarsi in un altro derby, infatti il vincente di Sinner-Kotov affronterebbe il vincente dell'altra sfida Italia-Russia ovvero Flavio Cobolli contro Karin Khachanov numero 16 al mondo.

Sinner-Kotov: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Sonego, valida pe il 3° turno del Masters 1000 di Madrid, è in programma lunedì 29 aprile con inizio non prima delle ore 20 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.