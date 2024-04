Alcaraz, Sinner e la frase virale di Carlos che fa capire la forza di Jannik

Alcaraz, le parole su Sinner

Infine, il n.3 al mondo ha parlato dello stato di forma di Sinner e delle probabilità di vittoria a Madrid. Alcaraz ha dichiarato: "Sinner non è abituato a giocare qui a Madrid. Non partecipa a questo torneo dal 2022 e in generale non ha giocato molto qui. Non so come saprà adattarsi all’altitudine ma il suo primo turno è stato impressionante. Ovviamente, in ogni torneo che disputa, se gioca a questo livello lui è uno dei favoriti per la vittoria. Io cercherò di giocare il mio miglior tennis e di non fargli vincere altri titoli (sorride, ndr), ma in questo momento la cosa è piuttosto complicata". Insomma, un ulteriore messaggio che fa capire quanto la forza di Jannik sia riconosciuta a livello mondiale.