Paolini ko agli ottavi, a Madrid avanza la baby Andreeva

MADRID (Spagna) - Dopo aver dominato contro Garcia, Jasmine Paolini è costretta ad arrendersi negli ottavi di finali del Masters 1000 di Madrid al talento di Mirra Andreeva. La fenomenale 17enne russa, un anno dopo l'esplosione nel circuito, batte nel giorno del suo compleanno la tennista azzurra, fresca di posizione numero 12 del ranking, conquistando per la prima volta in carriera i quarti in un WTA 1000. Un match intenso che Andreeva si porta a casa in 7-6(2), 6-4 dopo un'ora e 42 minuti di gioco: la prossima avversaria uscirà fuori dalla sfida Collins-Sabalenka.

Paolini fuori agli ottavi

Grande rammarico per la numero uno azzurra, soprattutto per il primo parziale: Paolini conduceva per 5-2 e ha fallito un set point sul 5-3 in suo favore. Senza storia invece l'avvio del secondo parziale con la russa padrona del gioco e avanti per 4-0.La toscana ha provato poi a rimontare ma la Andreeva ha chiuso sul 6-4.

