Darderi e Cobolli al 2° turno degli Internazionali: ko Shapovalov e Marterer

ROMA - Si alza il sipario sul torneo maschile degli Internazionali d'Italia e nonostante l'assenza di Jannik Sinner arrivano subito buone notizie con Luciano Darderi e Flavio Cobolli che staccano il pass per il secondo turno. L'italo-argentino (n. 54 del ranking) porta a casa la sfida contro Denis Shapovalov (n.126) al terine del super tie-break del terzo set e dopo 3 ore e 12 minuti di battaglia. Perso il primo set al tie-break, Darderi ha reagito nel secondo rimettendo tutto in equilbrio per poi aggudicarsi il match ancora al tie-break e rispedendo indietro il 7-4 che era costato caro nel primo set. Ora il prossimo avversario sarà l'argentino Navone (n.28). Più semplice l'esordio per il tennista di casa (n.57 del ranking) che in 6-4, 6-2 regola la pratica Maximilian Marter (n.98). Il tedesco scippa il servizio al secondo game, ma poi affonda sotto i colpi di Cobolli che in un'ora e 18 minuti di gioco porta a casa l'incontro assicurandosi il match contro SebastianKorda (n.24). In programma anche Passaro e Fognini che sfideranno Rinderknech ed Evans, nel mezzo il derby tra Gigante e Zeppieri.