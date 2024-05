Sinner sceglie la Juve per tornare al top: possibile sorpresa in "bianconero"

Sinner a casa Juve

Nelle prossime ore Jannik volerà nuovamente a Montecarlo prima della partenza per Torino. Sì, perché è proprio alle strutture del J Medical, il centro medico della Juventus, che il fenomeno dovrebbe affidarsi. Prima di lui anche Matteo Berrettini aveva svolto degli accertamenti nella clinica bianconera. Non è ancora chiaro per quanto tempo si fermerà in Piemonte ma il problema all'anca necessita di una riabilitazione anche in acqua, per non sovraccaricare l'articolazione, e di una palestra per svolgere gli esercizi e mantenersi in allenamento: servizi che solo una struttura di eccellenza per gli sportivi è in grado di fornire. La fisioterapia sarà a cura di Giacomo Naldi, che aveva curato la caviglia di Sinner ai tempi dell'infortunio di Sofia a fine del 2022. Solo se sarà al 100%, come sottolineato da lui stesso, proverà ad andare al Roland Garros. Un rientro anticipato potrebbe peggiorare la situazione e tenerlo ai box per un periodo più lungo del previsto. Un'eventualità da scartare ad ogni costo, anche se dovesse costare il forfait a Parigi.