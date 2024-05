Sinner al J Medical: il campione di tennis a casa Juve per tornare al top

Sinner, Torino base dei suoi pit stop

Jannik Sinner ha scelto il JMedical, struttura all’avanguardia che conosce bene. Infatti, un paio di volte all’anno l’altoatesino si reca a Torino per effettuare dei test. Di fianco allo Stadium, Jannik è stato accolto dai dottori che si occuperanno del suo recupero. Il problema all’anca è sorto già a Montecarlo, quando nella semifinale contro Stefanos Tsitsipas ebbe i primi guai (passare dal cemento americano alla terra battuta europea non è mai semplice). A Madrid, ha avuto giorni alterni, ma il dolore non è passato e lo ha costretto a rinunciare ai quarti. Poi, un lento conto alla rovescia verso Roma, sperando di poter giocare in condizioni accettabili. Invece, alla vigilia del viaggio verso la Capitale, il post di Jannik che a malincuore rinunciava agli Internazionali d’Italia. Quindi, la conferenza stampa e la confessione: «Andrò a Parigi solo se starò bene». In sintesi: anche il torneo dello Slam è a rischio. Adesso, a Torino, farà il massimo per ristabilirsi, ascoltando il suo corpo e le sue sensazioni, come ha spiegato chiaramente. Prima la salute. Poi i tornei. Il numero uno può attendere…