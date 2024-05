Errani-Paolini in finale: ecco chi sfideranno

Le parole di Errani e Paolini

Queste le parole delle prime finaliste della competizione: "Bello giocare in Italia, è stato bellissimo e oggi c'era anche parecchia gente", ha dichiarato Paolini. "Tutto perfetto, è stato molto bello. Oggi siamo riuscite a trovare la tattica per mettere in crisi le nostre avversarie, ci è andato tutto liscio ma loro non sono una coppia scarsa visto che hanno fatto tanti risultati quest'anno", ha ribadito Errani, che ha poi augurato a Bolelli e Vavassori di replicare la qualificazione nel doppio maschile.

"Per me loro sono la coppia migliore al maschile, sono pazzeschi, intelligenti, mi piace vederli. Penso e spero che arrivino in fondo". Infine, Paolini ha risposto in merito a un ipotetico doppio misto con Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi: "Per ora è un punto interrogativo, non ho deciso niente. In questa settimana purtroppo ho fatto solo doppio, in singolo ho perso subito. In questo momento mi diverto con il doppio e mi aiuta anche nel singolo", ha concluso.

Chi affronteranno in finale

Con il successo rimediato nella semifinale del torneo Wta 1000, Errani e Paolini affronteranno la coppia vincente del match tra Wang-Zheng e Gauff-Routliffe in programma venerdì 17 maggio alle ore 19. Le tenniste italiane rappresenteranno poi l’Italia nel doppio femminile dei Giochi Parigi 2024.