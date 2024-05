Sinner, Torino ti fa bene: la novità sugli allenamenti verso il Roland Garros

MONACO - Dopo 18 giorni dal forfait di Madrid Jannik Sinner ha ripreso in mano la racchetta confermando l'indizio social che il suo allenatore Darren Cahill aveva pubblicato giorni fa. Il tennista numero 1 azzurro, nonché numero 2 al mondo, è sceso in campo a Monte Carlo in preparazione del Roland Garros (26 maggio) assistito come sempre dal suo team ( Vagnozzi e Cahill ), le ultime prove prima di confermare la presenza al 2° torneo dello slam dove Sinner deve solamente difendere il 2° turno dell'edizione 2024. Il numero 1 del mondo Novak Djokovic sente il fiato sul collo del tennista azzurro (il serbo deve confermare la finale del 2024) e ha deciso di giocare il torneo Atp 250 di Ginevra .

Jannik, da Madrid a Parigi passando per.. la Juve

Sono state settimane di apprensione per le condizioni di Jannik a partire dalla sofferta vittoria al Masters 1000 di Madrid contro Khachanov per poi non giocare i quarti di finale contro Auger-Aliassime per via di un fastidio all'anca. Un problema fisico diventato poi più serio tanto da dover rinunciare agli Internazionali d'Italia per non aggravare la situazione. Sinner ha scelto di curarsi presso il J-Medical di Torino, struttura all’avanguardia che l'altoatesino conosce bene e che ha lasciato venerdì pomeriggio dopo una settimana di terapie per l'infiammazione all'anca destra: gli esami hanno dato responsi rassicuranti per l'azzurro che gradualmente aumenterà i carichi di lavoro e ascolterà il suo corpo.