Swiatek, agli Internazionali d'Italia il monologo della Regina

U Aryna Sabalenka in quello che è stato il replay - decisamente più a senso unico però - della sfida per il titolo di Madrid di due settimane fa, quando la polacca (3ª giocatrice nella storia a imporsi a Madrid e Roma nello stesso anno dopo Dinara Safina nel 2009 e Serena Williams nel 2013) annullò tre match-point alla 26enne di Minsk. n monologo, per confermare che è lei la meritata regina del tennis mondiale. Iga Swiatek cala il tris vincente agli Internazionali d’Italia (dopo i trionfi del 2021 e 2022): nella prima finale a Roma tra le prime due giocatrici del ranking, la 22enne di Varsavia ha lasciato appena 5 game, in poco meno di un’ora e mezza di partita, alla bielorussain quello che è stato il replay - decisamente più a senso unico però - della sfida per il titolo di Madrid di due settimane fa, quando la polacca (3ª giocatrice nella storia a imporsi a Madrid e Roma nello stesso anno dopo Dinara Safina nel 2009 e Serena Williams nel 2013) annullò tre match-point alla 26enne di Minsk.

È Swiatek la donna da battere al Roland Garros

Era dal 2000 che n.1 e n.2 della classifica Wta non si affrontavano in due finali di fila: all'epoca si trattava di Hingis e Davenport e i tornei erano Indian Wells e Miami. In un match controllato dall’inizio alla fine, grazie alla sua capacità di restare concentrata su ogni singolo punto e la lucidità con cui sa sfruttare ogni occasione, Swiatek ha accusato solo un piccolo passaggio a vuoto a inizio 2º set quando ha concesso 7 palle break, non sfruttate dall’avversaria, che ha faticato al servizio (56% di punti con la 1ª).

Iga (a referto 11 vincenti a fronte di 8 gratuiti, 18 contro 28 il bilancio di Aryna) ha così firmato il 77° successo sul “rosso” in 87 match disputati ed è inoltre la giocatrice più vincente da quando è stata introdotta questa categoria di tornei: 33 successi e solo 4 sconfitte. Quello conquistato in riva al Tevere è il 21° trofeo (su 25 finali) che finisce nella ricchissima bacheca della n.1 del mondo, il 4º stagionale, dove la polacca ha inanellato ben 36 vittorie nel tour (38 contando le due in BJK Cup), di cui 11 consecutive ora sulla terra (13 su 14). Con questi numeri sarà sempre lei la donna da battere al Roland Garros

