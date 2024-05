Sinner supererà Djokovic e sarà numero 1 al Roland Garros se...: le combinazioni

Jannik Sinner, dopo il forfait agli Internazionali d’Italia, è in partenza verso Parigi dove proverà a scendere in campo a caccia del secondo Slam del 2024. L’azzurro cerca il primo Roland Garros della sua carriera e non solo. L'altoatesino è a caccia anche del primo posto nella classifica mondiale, che non ha visto grandi cambiamenti ai vertici dopo gli Internazionali d'Italia. Novak Djokovic guida davanti a Sinner che però, in prospettiva, partirà per il Roland Garros con un vantaggio virtuale di 865 punti: il serbo infatti ne ha guadagnati 2000 con il titolo vinto l'anno scorso a Parigi, Jannik appena 45. Dunque, nonostante la decisione di Djokovic di giocare l'Atp 250 di Ginevra di questa settimana grazie a una wild card, Sinner mantiene non poche possibilità di diventare il primo italiano numero 1 del mondo dopo il Roland Garros. E potrebbe diventarlo anche senza scendere in campo a Parigi.