Sinner parteciperà al Roland Garros: primo allenamento e l’incontro con Nadal

L'incontro con Nadal

Non un incontro qualunque quello tra Jannik Sinner e Rafa Nadal, che con la complicità di una cornice prestigiosa come quella del Roland Garros e l'inaspettato arrivo dell'azzurro, hanno provocato le reazioni entusiaste di molti utenti social. Lo spagnolo è stato infatti raggiunto dall'altoatesino mentre si allenava con Stan Wawrinka. I due si sono dunque abbracciati e hanno iniziato a parlare, provocando la curiosità degli appassionati. Anche per Nadal, la sessione di allenamento è servita a valutare le condizioni per la partecipazione al Roland Garros, che lo ha visto trionfare 14 volte in carriera.