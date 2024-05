Tsitsipas ci ripensa, con Badosa è ancora amore: "Sentivo la pressione ma..."

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", Antonello Venditti potrebbe cantare la colonna sonora della relazione più chiacchierata del mondo del tennis: Stefanos Tsitispas e Paula Badosa. La relazione tormentata tra i due raggiunge un nuovo punto di svolta e dopo le parole della tennista spagnola che su Instagram aveva messo fine al rapporto con il collega greco, è proprio Tsitsipas a parlare servendo una versione dei fatti un pò diversa. "Siamo insieme - ha detto Stefanos - Spiegherò perché alcune persone creano storie diverse su di noi. Non è che mi importi, ma non credo che la gente dovrebbe prenderla così. Paula non ha fatto niente di male e nemmeno io".