Sinner-Eubanks: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner torna in azione dopo il ritiro di Madrid, lunedì debutterà al Roland Garros. Il numero 2 al mondo affronterà lo statunitense Christopher Eubanks (numero 46 al mondo) in un match isidioso per Jannik come lui stesso ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del torneo: "Non sono al 100%, ma non posso pretendere magie da me stesso. So di poter esprimere un buon tennis anche nelle condizioni in cui sono adesso. Non è la preparazione Slam a cui sono abituato, spero che il primo turno possa aiutarmi a ritmo, ma sarà ancora più importante l'aspetto mentale, accettare quello che potrà succedere in campo". Dopo le cure al J-Medical e gli allenamenti a Montecarlo il tennista altoatesino ha ricevuto luce verde per giocare a Parigi dove l'anno scorso uscì a sorpresa al 2° turno quindi tanti punti in palio per lui nella corsa al numero 1 del mondo . Eubanks è un avversario comodo sulla carta visto che ha giocato 5 tornei sulla terra rossa raccogliendo 5 sconfitte al 1° turno.

Sinner-Eubanks: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner ed Eubanks, valida per il 1° turno del Roland Garros, è in programma sul campo Suzanne-Lenglen lunedì 27 maggio alle ore 11:00 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Eurosport oltre alla piattaforma NOW e l'app SkyGo. Inoltre sarà visibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

Sinner-Eubanks, i precedenti

Sinner e Eubanks si sono affrontati una sola volta in carriera e proprio in un torneo dello Slam con l'azzurro che vinse al 2° turno dello Us Open 2022 in tre set.