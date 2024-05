Sinner stende Eubanks: esordio vincente al Roland Garros, chi sfida al 2° turno

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner debutta con un comodo successo al Roland Garros. Il tennista azzurro ha archiviato in scioltezza l'acerbo Christopher Eubanks con il punteggio di 6-3 , 6-3 , 6-4 dopo 2 ore e 10 minuti. Più che una partita è stato un buon allenamento per Jannik viste le enormi difficoltò dell'americano sulla terra rossa, Jannik che ha potuto giocare, testare le sue condizioni muovendosi molto bene e provare tutti i suoi colpi. Qualche errore di troppo nel 3° set soprattutto quando ha cercaro di chiudere in fretta gli scambi. Al 2° turno Sinner affronterà il veterano beniamino di casa Richard Gasquet reduce dalla sorprendente vittoria contro Borna Coric.

Secondo Set: Sinner 6-3

6-3 Sinner: Eubanks impensierisce Jannik (15-40) che però rimane concentrato, rimonta, salva 3 palle break (una ai vantaggi) e tiene il servizio per chiudere 6-3 in 43'

Eubanks impensierisce Jannik (15-40) che però rimane concentrato, rimonta, salva 3 palle break (una ai vantaggi) e tiene il servizio per chiudere 6-3 in 43' 5-3 Sinner : Primo turno di servizio vinto non ai vantaggi per Eubanks

: Primo turno di servizio vinto non ai vantaggi per Eubanks 5-2 Sinner : Jannik rimonta dal 15-30 e si porta vicino alla conquista del 2° set

: Jannik rimonta dal 15-30 e si porta vicino alla conquista del 2° set 4-2 Sinner : Altro turno di battuto vinto ai vantaggi da Eubanks

: Altro turno di battuto vinto ai vantaggi da Eubanks 4-1 Sinner : Servizio tenuto senza problemi

: Servizio tenuto senza problemi 3-1 Sinner : Eubanks tiene il servizio ma faticando ancora (da 40-0 ai vantaggi) salvato da 2 ace

: Eubanks tiene il servizio ma faticando ancora (da 40-0 ai vantaggi) salvato da 2 ace 3-0 Sinner : Jannik conferma il break ma sudando, infatti ha dovuto salvare ai vantaggi una palla break con una solida prima per poi chiudere il game con un bel dritto lungolinea

: Jannik conferma il break ma sudando, infatti ha dovuto salvare ai vantaggi una palla break con una solida prima per poi chiudere il game con un bel dritto lungolinea 2-0 Sinner : BREAK (a 15)! Jannik piazza un rovescio pazzesco sulla riga sulla seconda palla break e indirizza il set

: BREAK (a 15)! Jannik piazza un rovescio pazzesco sulla riga sulla seconda palla break e indirizza il set 1-0 Sinner: servizio tenuto a 0

Primo Set: Sinner 6-3

6-3 Sinner : BREAK (ai vantaggi) e 1° set per Sinner 6-3 (40') con doppio fallo di Eubanks.

: BREAK (ai vantaggi) e 1° set per Sinner 6-3 (40') con doppio fallo di Eubanks. 5-3 Sinner : Dopo due game complicati Jannik si ricompone e tiene bene il servizio

: Dopo due game complicati Jannik si ricompone e tiene bene il servizio 4-3 Sinner : L'americano salva una palla break e con personbalità conferma il contro-break

: L'americano salva una palla break e con personbalità conferma il contro-break 4-2 Sinner : BREAK (a 15)! Primo game sbagliato da Sinner con Eubanks che recupera un break

: BREAK (a 15)! Primo game sbagliato da Sinner con Eubanks che recupera un break 4-1 Sinner : BREAK (a 30)! Eubanks succube del gioco di Jannik senza la prima di servizio

: BREAK (a 30)! Eubanks succube del gioco di Jannik senza la prima di servizio 3-1 Sinner : conferma del break a 0 per Jannik

: conferma del break a 0 per Jannik 2-1 Sinner : BREAK (a 15)! L'americano senza la prima di servizio non regge lo scambio contro l'azzurro

: BREAK (a 15)! L'americano senza la prima di servizio non regge lo scambio contro l'azzurro 1-1 : Sinner tiene a 0 il servizio

: Sinner tiene a 0 il servizio 1-0 Eubanks : l'americano tiene il servizio ai vantaggi

: l'americano tiene il servizio ai vantaggi Tennisti in campo per il riscaldamento, si inizia alle 11:10 con Eubanks che inizierà al servizio.

Sinner-Eubanks: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner ed Eubanks, valida per il 1° turno del Roland Garros, è in programma sul campo Suzanne-Lenglen lunedì 27 maggio alle ore 11:00 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Eurosport oltre alla piattaforma NOW e l'app SkyGo. Inoltre sarà visibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

Sinner-Eubanks, i precedenti

Sinner e Eubanks si sono affrontati una sola volta in carriera e proprio in un torneo dello Slam con l'azzurro che vinse al 2° turno dello Us Open 2022 in tre set.