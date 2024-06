Quanto guadagna Sinner dopo essere diventato numero uno

Diventato il nuovo numero uno del ranking ATP, Jannik Sinner è entrato nella storia del tennis italiano e mondiale. Il campione azzurro ha sorpassato Djokovic, qualificandosi per la semifinale del Roland Garros, e da lunedì sarà ufficialmente il primo giocatore in classifica. Che conseguenze avrà tutto questo da un punto di vista economico? Quanto guadagnerà il tennista da numero uno al mondo? Sono solo alcune domande che in tanti si stanno ponendo in questi giorni, ed è per questo che è bene fare chiarezza: Sinner, come è successo anche per i suoi predecessori, non avrà alcun vantaggio economico dal suo nuovo status, poiché non sono previsti bonus per i primi giocatori al mondo.