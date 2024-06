Djokovic, addio Wimbledon: "È stato operato a Parigi"

Novak Djokovic si è operato a Parigi. Il tennista serbo ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio destro rimediato nel corso del match contro Francisco Cerundolo - match poi vinto in 5 set dopo oltre 4 ore di gara - . La notizia segue l' annuncio del ritiro dal Roland Garros , che lo ha costretto a cedere la vetta del ranking mondiale a favore di Jannik Sinner , che diviene dunque il nuovo e primo leader azzurro della classifica ATP.

Wimbledon a rischio

L'operazione al ginocchio è stata completata nella mattina di mercoledì 5 giugno. I tempi di recupero mettono così ad alto rischio la partecipazione di Djokovic a Wimbledon 2024 in programma dall'1 al 15 luglio, in quanto i tempi di convalescenza stimati sono di circa 3 settimane. Il n.2 al mondo però potrebbe tornare in condizione per le Olimpiadi di Parigi.