Djokovic infinito, Sinner non è ancora primo: Cerundolo fuori dal Roland Garros

PARIGI (Francia) - Un infinito Novak Djokovic non abdica, vince un altro match maratona malgrado un infortunio ed avanza ai quarti di finale (59del Roland Garros. Il serbo, ha sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo (numero 27 al mondo) con il punteggio di 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 dopo 4 ore e 39 minuti difende il primo posto nella classifica del mondo che sarebbe finito a Jannik Sinner in caso di sconfitta. Il serbo, domina il primo set per 6-1 in 41', ma accusa un problema fisico all'inizio del secondo set. Un infortunio al ginocchio destro figlio di alcune scivolate che, a detta di Nole direttamente al direttore del torneo, condizionate dalla scarsa condizione del campo. Djokovic prosegue il match malgrado la condizione ottima ma Cerundolo però di scioglie sul più bello. L'argentino è avanti di un break nel 4° set e va a servire sul 4-3 incappando in un turno sciagurato, Djokovic recupera e si porta lui sul 5-4 cercando anche la spinta del pubblico del Philippe-Chatrier. Cerundolo si divora la palla break all'11°gioco e al 12° gioco cede il servizio per andare al 5° set, il tutto con Nole che game dopo game ritrova la condizione e mobilità.

Ultima frazione thriller, Djokovic scappa subito 2-0, Cerundolo lo riprende (2-2) e poi all'8° gioco arriva il break per il serbo che va a servire sul 5-3: Nole non trema, chiude con autorità e adesso attende il suo avversario che uscirà dalla sfida tra Rune e Fritz.