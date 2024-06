Atp 's-Hertogenbosch, Nardi supera il primo turno: battuto Goffin

Buona la prima per Luca Nardi al 'Libema Open', ATP 250 che si sta disputando sull’erba olandese di 's-Hertogenbosch (montepremi di €690.135) e che ha aperto la stagione del tennis sui prati. Il 20enne pesarese, numero 73 ATP, ha battuto al primo turno il belga David Goffin, n° 109 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, in due set con il punteggio di 7-5, 7-5. La prestazione positiva consente al giovane italiano di avanzare nel tabellone, andando ad affrontare il vincente della sfida tra lo statunitense Korda e l'australiano Schoolkate. L'esito relativo al suo prossimo avversario arriverà soltanto domani quando l'azzurro scenderà nuovamente in campo nel torneo di doppio nella sfida contro Barrientos e Cabral al fianco di Napolitano.