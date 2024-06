Sinner resterà numero 1 della classifica ATP anche dopo Wimbledon: ecco perché

Dopo il trionfo di Halle, Jannik Sinner aumenta in maniera esponenziale il proprio vantaggio nei confronti di tutti gli altri rivali. Con la vittoria nell'Atp 500 tedesco, il fuoriclasse azzurro sale infatti a quota 9.890 punti, ben 1.530 in più rispetto a Novak Djokovic (8.360) che, nonostante si trovi fuori per infortunio, ha scavalcato in classifica Carlos Alcaraz (8.130), sceso al terzo posto dopo l'eliminazione al Queen's. Grazie ai risultati di questa settimana, Sinner si è assicurato la certezza di rimanere in vetta al ranking mondiale anche dopo Wimbledon.