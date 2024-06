Sinner e l'onda azzurra del boom Italtennis

Impressionante. Non esiste un aggettivo più efficace per descrivere il boom dell'Italtennis negli ultimi due anni e mezzo, sublimato dall'irresistibile ascesa di Jannik Sinner, N.1 al mondo e subito vincitore del suo primo torneo sull'erba ad Halle, dove Bolelli e Vavassori hanno firmato il titolo del doppio, mentre Musetti è arrivato sino alla finale del Queen's, sconfitto da Paul. Trascinata dal Fenomeno Sinner, l'Italia conosce un entusiasmante Età dell'Oro che si riflette nello sviluppo esponenziale del movimento dei praticanti. Basti ripercorrere a ritroso il cammino coperto dal 2022 (2 vittorie di Berrettini (Queen's 500 e Stoccarda 250) al primo semestre di quest'anno per avere una plastica idea di ciò che è accaduto nel periodo gennaio-giugno: 6 vittorie (Sinner, Australian Open, Grande Slam; Sinner, Miami 1000; Sinner, Rotterdam 500; Sinner, Halle 500; Berrettini (Marrakech 250); Darderi (Cordoba 250); 2 finali (Musetti, Queen's 500; Berrettini, Stoccarda 250); 7 semifinali (Sinner 3, Darderi 2, Cobolli, 1 Musetti 1); 10 quarti di finale (Sinner 1; Arnaldi 2; Cobolli 2; Darderi 1; Fognini 1; Musetti 1; Sonego 1; Vavassori 1); 91 vittorie in singolare nell'Atp Tour (2 Grand Slam, 5 Master 1000, 11 Atp 500, 73 Atp 250).