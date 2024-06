Sinner a Wimbledon: l’insidia Berrettini e il cammino verso la possibile finale

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il trionfo all'Australian Open (primo italiano a trionfare a Melbourne e secondo azzurro di sempre a vincere uno Slam dopo Adriano Panatta al Roland Garros 1976) e la semifinale sulla terra rossa di Parigi, dove si è arreso di fronte a Carlos Alcaraz, poi vincitore, Jannik Sinner cerca il successo anche a Wimbledon . Fresco di trionfo all'Atp 500 di Halle, l'altoatesino vuole laurearsi campione anche sulla prestigiosissima erba dell'All England Club. Lo scorso anno il suo percorso si fermò in semifinale, quando venne battuto in tre set (3-6 4-6 6-7) da Novak Djokovic, poi sconfitto all'ultimo atto, ancora una volta, da Carlos Alcaraz. Il 22enne di San Candido per la prima volta in uno Slam si presenta come testa di serie numero uno.

Sinner "aiuta" Djokovic: allenamento insieme a Wimbledon, come sta il serbo

Sinner contro Hanfmann al debutto a Wimbledon

Jannik Sinner farà il proprio esordio a Wimbledon contro il Yannick Hanfmann, 32enne tedesco numero 95 del ranking mondiale. Un solo precedente tra i due, allo US Open dello scorso anno, con successo dell'italiano per 6-3 6-1 6-1. Al secondo turno l'altoatesino potrebbe sfidare in un derby tutto italiano Matteo Berrettini. Potrebbe poi affrontare Tallon Griekspoor come prima testa di serie al terzo turno, poi eventualmente Ben Shelton negli ottavi e Daniil Medvedev nei quarti di finale. Il campione in carica Carlos Alcaraz, invece, debutterà contro l'estone Mark Lajal. Per quanto riguarda gli altri tennisti del Belpaese, ecco gli accoppiamenti:

Matteo Berrettini vs Marton Fucsovics (HUN)

Mattia Bellucci vs Ben Shelton (USA)

Matteo Arnaldi vs Frances Tiafoe (USA)

Lorenzo Sonego vs Mariano Navone (ARG)

Fabio Fognini vs Dominik Koepfer (GER)

Luciano Darderi vs Jan Choinski (GBR)

Lorenzo Musetti vs Constant Lestienne (FRA)

Flavio Cobolli vs Rinky Hijikata (AUS)

Luca Nardi vs Tomas Etcheverry (ARG)