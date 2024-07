Wimbledon, la regola per l'abbigliamento dei tennisti: c'entra il sudore

Wimbledon è universalmente riconosciuto come il torneo tennistico per eccellenza, incarnando perfettamente lo spirito dello sport in questione, la sua storia e la sua eleganza. Il celebre evento sportivo, che è noto per essere il più esclusivo al mondo, cela però delle regole emblematiche, tra le quali anche quella per tutti i tennisti di indossare abbigliamento total white durante le partite. Un tradizione che è rigorosamente rispettata, contribuendo così a mantenere quel fascino e quell'eleganza che contraddistinguono il torneo. Una regola, però, che pare non riguardare solo i tennisti in campo, ma anche i loro momenti di relax nel circolo, uno dei più antichi e prestigiosi al mondo, dove è gradito mantenere uno stile sobrio ed elegante, in linea con l'atmosfera del torneo.