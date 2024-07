Nardi eliminato, Etcheverry al secondo turno di Wimbledon

LONDRA (Inghilterra) - Dopo l'ottimo esordio di Sinner e Berrettini, prossimi avversari nel secondo turno, non inizia al meglio la seconda giornata di Wimbledon che vede impegnati 6 azzurri tra singolare maschile e femminile. Luca Nardi esce di scena all'esordio nel terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Club. Il 20enne pesarese, numero 75 del ranking Atp, ha ceduto contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 31, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in un'ora e 47' di gioco.