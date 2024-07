Panatta su Sinner-Berrettini: “Tecnicamente non è stata una grande partita”

L'analisi della gara

Panatta ha analizzato il derby azzurro di scena sul prato del Centrale di Wimbledon, dicendosi non soddisfatto della prestazione dei due azzurri sotto il punto di vista tecnico: “Come partita è stata bellissima dal punto di vista delle emozioni, ma tecnicamente non un granché. Ho letto di partita del secolo, ma come al solito si esagera. Hanno fatto un sacco di errori non forzati tutti e due e credo che non sia normale per Sinner sbagliare così tanto. Sembra quasi che lui rimanga sorpreso di giocare non al meglio e ieri non ci riusciva, anche per meriti di Berrettini“.