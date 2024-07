Fritz, epica rimonta contro Zverev: affronterà Musetti ai quarti

LONDRA (Inghilterra) - Taylor Fritz (numero 13 al mondo) rimonta sotto 2 set a 0 e batte Alexander Zverez (numero 4 al mondo) e per il secondo anno consecutivo stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon dove affronterà Lorenzo Musetti. Sul campo centrale dell'All England Club l'americano (prim o successo in carriera contro un Top 5 in uno slam) si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(4), 6-3 dopo tre ore e mezza in un match dove il finaista di Roland Garros ha perso brillantezza ed incisività con la prima di servizio, Fritz ha preso fiducia negli scambi senza concedere nulla nei turni di battuta e approfittando degli errori dell'avversario. Curiosità, Fritz in carriera solo una volta ha rimontato e vinto sotto 2-0 in un match dello slam ovvero allo US Open 2018 contro...Misha Zverev, il fratello di Sasha!

Alex De Minaur (numero 9 al mondo) supera in quattro set il francese Arthur Fills (numero 34) per 6-2, 4-6, 6-4, 6-3 e adesso aspetta il vincente della super sfida sfida tra Novak Djokovic e Holger Rune.