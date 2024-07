Musetti spaziale, è semifinale a Wimbledon contro Djokovic: Fritz ko al quinto set

LONDRA (Inghilterra) - Lorenzo Musetti non si ferma più: è semifinale a Wimbledon! Il tennista italiano ha sconfitto ai quarti di finale di Wimbledon Taylor Fritz (numero 13 al mondo) in un match combattuto dove il carrarino ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Sul campo 1 dell'All England Club Musetti si è imposto per 3-6 , 7-6(5) , 6-2 , 3-6 , 6-1 dopo 3 ore e 25 minuti di partita. Il 5° set è il manifesto del tennis di Musetti, dopo aver perso il 4° set (sprecando 3 palle break consecutive al 7° game) perdendo 3 game filati, il tennista italiano è rimasto con la testa sul match giocando in maniera sublime con Fritz letteralmente in balìa del gioco polivalente di Lorenzo: 5-0 con doppio break! Tra Musetti e la finale c'è quel Novak Djokovic ( che non ha giocato oggi per ritiro di De Minaur ) che al Roland Garros dovette tirare fuori il suo massimo per domare in 5 set (e 4 ore e mezza finendo alle 3 di notte) l'azzurro al 3° turno. Appuntamento a venerdì.

Musetti: "Secondo set ho cambiato atteggiamento"

Le parole del tennista italiano dopo la partita: "Non ho parole, è difficile parlare. Non ho ancora realizzato quello che ho fatto. Grazie al pubblico e a tutti i tifosi italiani che erano qui a sostenermi. Non avevo mai giocato su questo campo, questo stadio fantastico, ed è stato un onore. Io e Taylor abbiamo giocato una partita fantastica, sono davvero felicissimo per la mia prima semifinale qui. Mi sono tenuto il meglio per il quinto set. Non ho iniziato benissimo, lui comandava il gioco con il servizio poi ho avuto una bella reazione nel secondo set e da lì ho cambiato il mio atteggiamento. È quello che ha fatto la differenza, mi auguro ora che venerdì avrò ancora qualcosa da dire. Forse Nole conosce meglio di me la superfice e il campo, è una leggenda ovunque ma soprattutto qui. Negli ultimi anni ha fatto qualcosa di impensabile per tutti, lo conosco per averlo già affrontato, sarà una grande lotta. Penso sarà una delle sfide più complicate, ma io amo le sfide e sono ambizioso. Darò il 100% di quello che ho e poi vedremo"

6-1 Musetti: GAME SET MATCH! Musetti chiude a 15 con anche momento di spavento per una brutta scivolata di Frizt nel recuperare una palla corta.

Quarto set: Musetti-Fritz 2-1 (3-6, 7-6, 6-2, 3-6)

Nessun patema per l'azzurro, servizio tenuto a 0 3-2 Fritz : Musettiforza Fritz a servire 0-40, l'americano però non si scompone, salva le 3 palle break ma Lorenzo ne conquista un'altra ai vantaggi. Fritz nuovamente reagisce annullandola e conquistando il game

Terzo set: Musetti-Fritz 2-1 (3-6, 7-6, 6-2)

6-2 Musetti: GAME 3RD SET! Chiude un set capolavoro Musetti che si porta avanti nel risultato.

Secondo set: Musetti-Fritz 1-1 (3-6, 7-6)

Tie-Break Musetti 7-5: GAME 2ND SET! Piazza subito un mini-break Musetti che gira sul 4-2 e rimanendo solido arriva al 7-5 che gli permette di pareggiare i set.

Non ne approfitta il tennista carrarino che riceve il controbreak dello statunitense. 5-3 Musetti: BREAK! Secondo scippo al servizio per l'azzurro che potrà andare in battuta per pareggiare i conti dei set.

chiude il 6° game con un ace lo statunitense. 3-2 Musetti : salva una palla break Musetti che ai vantaggi si riporta avanti

Interruzione momentanea ad inizio secondo set, malore per uno spettatore.

Primo set: Musetti-Fritz 0-1 (3-6)

6-3 Fritz: GAME 1ST SET! Con un ace chiude il set Fritz che si porta avanti per 1-0 dopo 36' di partita.

Sorteggio favorevole a Fritz che inizierà il match al servizio, Musetti partirà in risposta per cercare di diventare il quarto italiano della storia a raggiungere le prestigiose semifinali del The Championships. Riscaldamento e si parte.

Entrano sul No. 1 Court Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, tra poco l'inizio del quarto di finale sull'erba di Wimbledon.

Quando e dove vedere Musetti-Fritz

La partita tra Musetti e Fritz sarà visibile in diretta esclusiva su Sky e sarà disponibile in diretta streaming su Skygo e Now. La sfida è prevista nel programma di oggi pomeriggio di Wimbledon come secondo match sul campo 1 dell'All England Club. L'azzurro e lo statunitense saranno in azione sull'erba londinese, quindi, a seguire del quarto di finale femminile Ostapenko-Krejcikova, in scena non prima delle 13 inglesi (le 14 in Italia).