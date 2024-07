Alcaraz spietato, Djokovic distrutto: Wimbledon, trionfo senza storia

LONDRA (Inghilterra) - Carlos Alcaraz fa doppietta a Wimbledon! Il tennista spagnolo bissa il successo del 2023 sull'erba inglese battendo nuovamente in finale Novak Djokovic. Per Alcaraz si tratta del 4° torneo del Grande Slam in bacheca (su 4 finali giocate). Sul campo centrale dell'All England Club non c'è stata partita il nuovo numero 2 al mondo ha dominato il serbo con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6(4) in 2 ore e 27 minuti. Letteralmente "no game" in questa finale di Wimbledon dove il 1° game della partita è stato, di fatto, decisivo mostrando un Djokovic in grande difficoltà in tutti i settori (scambio da fondo e gioco a rete) e mai in grado di spaventare l'avversario se non aiutato da questi come al 10° gioco del 3° set (5-4 e servizio e 3 Match-Point buttati via). Al Tie-break lo spagnolo ritrova la concentrazione e questa volta non sbaglia al servizio.

Trionfo Alcaraz: è il quarto titolo dello Slam Per Alcaraz è il quarto titolo del Grande Slam, dopo gli Us Open del 2022, Wimbledon dello scorso anno e il Roland Garros di questo 2024. In carriera ha disputato 19 finali, vincendone ben 15. Per Djokovic invece era la 139ª, la 36ª nei Major e la decima a Wimbledon, dove si è imposto sette volte. Rimandato quindi ancora una volta (anche lo scorso anno ha perso in finale contro Alcaraz) il sogno di raggiungere Roger Federer, che è arrivato a quota otto successi sull'erba di Londra (recordman). A soli 21 anni, dunque, Alcaraz è già nella storia del tennis, avendo vinto 4 prove del Grande Slam su altrettanti finali giocate di cui due a Wimbledon. Ma non solo, Alcaraz in questo 2024 entra anche nell' esclusivissimo club dei 6 giocatori che hanno vinto al Roland Garros e a Wimbledon nello stesso anno. Prima di lui ci sono riusciti il leggendario australiano Rod Laver nel 1969 (ancora oggi unico ad aver completato il Grande Slam), lo svedese Bjorn Borg nel '78 e '80, lo spagnolo Rafa Nadal nel 2008 e 2010, lo svizzero Roger Federer nel 2009 e il serbo Djokovic nel 2021.

La gioia di Alcaraz dopo la consegna della Coppa "È un sogno per me vincere di nuovo qui. Quando ero bimbo dicevo che volevo vincere questo torneo ed esserci riuscito di nuovo mi riempie di orgoglio. Questo è il campo più bello, qui c'è il torneo più bello e anche il trofeo più bello". Così Alcaraz dopo il successo a Wimbledon 2024 con il trofeo di campione in mano, ricevuto dalla Principessa Kate. "È un grande onore per me essere paragonato a grandi campioni come Novak Djokovic. Io non mi considero ancora al loro livello ma lavorerò molto per raggiungerli. Stasera? Guarderò la finale di Euro2024 assieme al mio team: sarà una partita durissima, vedremo (non si sbilancia davanti al pubblico di Londra, ndr.). A ruota il ballo con la campionessa? Cercherò di fare del mio meglio", ha aggiunto lo spagnolo.

Le parole di Djokovic dopo il successo di Alcaraz "Non è il risultato che volevo, soprattutto nei primi due set il livello del mio tennis non era al livello giusto. Ho cercato di allungare la partita annullando 3 match point ma oggi non era cosa, una vittoria totalmente meritata e congratulazioni a Carlos per il suo tennis straordinario. A 21 anni quello che fa è davvero incredibile". Così Djokovic nel corso della cerimonia di premiazione dopo la finale di Wimbledon persa contro Alcaraz, dopo aver ricevuto il piatto dello sconfitto in finale dalle mani della principessa Kate. "Devo essere orgoglioso di quello che ho fatto, anche se adesso c'è un po' di delusione. Quando ci rifletterò penserò alle ultime 4-5 settimane, a quello che ho passato con il mio team e la mia famiglia. Wimbledon è sempre stato il mio sogno da bambino e sono comunque soddisfatto. Ho vinto tante partite nella mia vita e sono ancora qui a lottare, è davvero surreale. Ogni volta che entro su questo campo è come se fosse la prima volta, mi sento ancora quel bambino che vive il suo sogno", ha aggiunto il campione serbo a proposito dell'operazione al ginocchio effettuata solo 27 giorni fa.

