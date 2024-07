Djokovic al figlio, il messaggio emozionante a fine Wimbledon: "Se vorrai..."

Le parole di Djokovic

Novak Djokovic afferma di non essere al livello di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner in questo momento della stagione: "Arrivare alla finale di Wimbledon dà una grande iniezione di fiducia. Ma mi sento anche come se oggi affrontassi il miglior giocatore del mondo in questo momento, a parte Jannik, entrambi sono di gran lunga i migliori quest'anno...sento di non essere a quel livello. Per avere davvero la possibilità di battere questi ragazzi nelle fasi finali del Grande Slam o alle Olimpiadi, dovrò giocare molto meglio di quanto ho fatto oggi e sentirmi molto meglio di quanto mi sono sentito oggi. Non è qualcosa che non ho mai sperimentato prima nella mia vita...di fronte alle avversità, normalmente mi alzo, imparo e divento più forte. Questo è quello che farò do".