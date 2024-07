Sinner è cresciuto! Il caso Atp: “Jannik, meglio tardi che mai”

Novità per Jannik Sinner. Il campione di tennis è un ragazzo in costante crescita, proprio in tutti i sensi. Oltre alla scalata impressionante che gli ha permesso di arrivare in poco tempo ad essere il numero uno del mondo, l'altoatesino pare sia cresciuto anche in altezza. L'ATP, l'Association Tennis Professionals ovvero l'associazione dei giocatori professionisti, commentando goliardicamente con un "meglio tardi che mai", nella scheda gli ha restituito 3 centimetri, portandolo da 188 a 191. Un cambiamento che però ha una sua logica: Sinner infatti è approdato nel circuito professionistico quando aveva 17 anni, già molto alto ma con dei margini, sia pur minimi, di crescita.