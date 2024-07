Berrettini piega Auger-Aliassime: è semifinale a Gstaad contro Tsitsipas

GSTAAD (Svizzera) - Matteo Berrettini prosegue la sua avventura all'Atp 250 di Gstaad. Il tennista romano ha battuto Felix Auger-Aliassime(numero 18 al mondo) ai quarti di finale con il punteggio di 7-6(7), 7-6(2) dopo 2 ore e 10 minuti ed in semifinale affronterà Stefanos Tsitsipas.

Prima frazione dove Matteo non converte 4 palle break nel 5° gioco ma poi ne salva 3 (da 0-40!) nel gioco successivo. Si decide tutto al tie-brea dove Matteo si fa recupera un mini-break e poi sbaglia male il set-point sul 7-6 ma il romano non si scompone: servizio e dritto (8-7) e poi gran risposta per vincere lo scambio ed aggiudicarsi il tie-break 9-7! Tie-break anche nel 2° set dove questa volta Berrettini non rischia: 5-0 nei primi 5 punti per indirizzare la frazione chiudere il match.