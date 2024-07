Berrettini implacabile: è finale a Gstaad! Battuto Tsitsipas

GSTAAD (Svizzera) - Matteo Berrettini gioca un'altra strepitosa partita ed accede alla finale del torneo Atp 250 di Gstaad. Il tennista romano non ha concesso nulla nella vittoria per 7-6(6 ), 7-5 dopo un'ora e 42 minuti contro Stefanos Tsitsipas (numero 12 al mondo e testa di serie numero 1). Partita dominata dai servizi, solo Matteo è riuscito ad ottenere palle break (3 compreso il Match-Point ) e a portare ai vantaggi (4 volte) l'avversario che, dal canto suo, non ha mai avuto una singola chance di impensierire il romano (0 palle break e 0 volte ai vantaggi). Tie-break inevitabile nel 1° set con Berrettini cinico nel recuperare il mini-break e poi a piazzarlo nel momento cruciale (13° punto), mentre nel 2° set l'azzurro ha trovato maggior continuità in risposta e al 12° gioco Tsitsipas sbaglia due dritti consecutivi per la gioia di Matteo alla sua terza finale stagionale (seconda su terra rossa) dove affonterà il francese Quentin Halys .

Secondo set: Berrettini 7-5 [2-0]

7-5 Berrettini : GAME SET MATCH! Matteo ci riprova, ancora 30-30 e questa volta arriva il Match-Point sull'errore di Tsistipas. Il greco esagera con il dritto e Matteo vola in finale

: Matteo ci riprova, ancora 30-30 e questa volta arriva il Match-Point sull'errore di Tsistipas. Il greco esagera con il dritto e Matteo vola in finale 6-5 Berrettini: Quarta volta da 0-15 e quarta volta che Matteo fa suo il game e va al tie-break

Quarta volta da 0-15 e quarta volta che Matteo fa suo il game e va al tie-break 5-5: Pareggio in scioltezza per Tsitsipas che sul 30-30 piazza due punti consecutivi

Pareggio in scioltezza per Tsitsipas che sul 30-30 piazza due punti consecutivi 5-4 Berrettini: Per la terza volta è 0-15 e poi Matteo si prende la battuta

Per la terza volta è 0-15 e poi Matteo si prende la battuta 4-4: Sul 30-30 Tsitsipas alza il livello del suo gioco e tiene il servizio

Sul 30-30 Tsitsipas alza il livello del suo gioco e tiene il servizio 4-3 Berrettini: Non si gioca sul servizio di Matteo

Non si gioca sul servizio di Matteo 3-3 : Matteo impensierisce il greco portandolo per la terza volta nel match ai vantaggi dove Tsitsipas ha la meglio con anche l'aiuto di Berrettini che sbaglia un comodo dritto

: Matteo impensierisce il greco portandolo per la terza volta nel match ai vantaggi dove Tsitsipas ha la meglio con anche l'aiuto di Berrettini che sbaglia un comodo dritto 3-2 Berrettini: A 15

A 15 2-2: Nessun problema ancora per Tsitsipas

Nessun problema ancora per Tsitsipas 2-1 Berrettini: Per la prima volta nel match Berrettini concede all'avversario di arrivare a 30 (15-30) ma poi piazza 3 game consecutivi per tenere il servizio

Per la prima volta nel match Berrettini concede all'avversario di arrivare a 30 (15-30) ma poi piazza 3 game consecutivi per tenere il servizio 1-1: Servizio tenuto a 15 per il greco

Servizio tenuto a 15 per il greco Berrettini 1-0: Matteo ricomincia da dove aveva lasciato, tenendo il servuzio a 0!

Primo set: Berrettini 7-6(6) [1-0]

Tie-Break Berrettini 8-6: GAME 1ST SET! Sul 6-5 Matteo tira lungo uno dei suoi dritti ma poi si riscatta vincendo il 13° punto che lo porta 7-6 e servizio. L'azzurro non sbaglia e chiude il 1° set

Sul 6-5 Matteo tira lungo uno dei suoi dritti ma poi si riscatta vincendo il 13° punto che lo porta 7-6 e servizio. L'azzurro non sbaglia e chiude il 1° set 6-6: Matteo un martello, ancora battuta tenuta a 0 e Tie-Break

Matteo un martello, ancora battuta tenuta a 0 e Tie-Break 6-5 Tsitsipas: il greco si assicura il tie-break

il greco si assicura il tie-break 5-5: Di nuovo a 0 Matteo

Di nuovo a 0 Matteo 5-4 Tsitsipas : Con un pizzico di fortuna Matteo si procura un'altra palla break (30-40) ma con un gran dritto Tsitsipas l'annulla e ai vantaggi, nuovamente, il greco ha la meglio

: Con un pizzico di fortuna Matteo si procura un'altra palla break (30-40) ma con un gran dritto Tsitsipas l'annulla e ai vantaggi, nuovamente, il greco ha la meglio 4-4: La notizia è che Matteo ha perso il primo punto sul suo servzio.

La notizia è che Matteo ha perso il primo punto sul suo servzio. 4-3 Tsitsipas: Da 40-15 si va ai vantaggi e con una gran risposta di rovescio (!) Matteo si procura la palla break, il greco però vince un gran scambio per poi tenere il servizio

Da 40-15 si va ai vantaggi e con una gran risposta di rovescio (!) Matteo si procura la palla break, il greco però vince un gran scambio per poi tenere il servizio 3-3: Berrettini non concede niente nei suoi turni di battuta, 12 punti a 0 in tre turni!

Berrettini non concede niente nei suoi turni di battuta, 12 punti a 0 in tre turni! 3-2 Tsitsipas: Primo momento di allerta sul servizio del greco che si trova 0-30, Stefanos però raddrizza il game con 4 punti cosnecutivi per tenere la battuta

Primo momento di allerta sul servizio del greco che si trova 0-30, Stefanos però raddrizza il game con 4 punti cosnecutivi per tenere la battuta 2-2: A 0 anche per Matteo

A 0 anche per Matteo 2-1 Tsitsipas: Turno di battuta a 0 anche per Tsitsipas

Turno di battuta a 0 anche per Tsitsipas 1-1: Buon primo turno per Matteo tenuto a 0

Buon primo turno per Matteo tenuto a 0 1-0 Tsitsipas: Il greco inizia al servizio e lo tiene a 15

Berrettini-Tsitsipas: i precedenti

L'azzurro affronterà il n. 12 al mondo per la 5ª volta in carriera. Tutti i precedenti hanno visto vincere il greco, l'ultimo successo alla United Cup del 2023. Le altre sfide rimandano invece a US Open 2017, agli Australian Open 2019 e agli Internazionali di Roma del 2021 - lo stesso anno agli ottavi del Masters 1000 australiano Berrettini diede forfait - .

Berrettini-Tsitsipas: dove vedere il match

Il match fra Berrettini e Tsitsipas è in programma sabato 20 luglio, con inizio gara previsto non prima delle 13.30. L'incontro seguirà infatti la sfida valida per la prima semifinale tra Halys e Struff. La seconda semifinale dell'Atp 250 sizzero sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

Segui tutto il tennis live sul nostro sito.