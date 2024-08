Il Sonego ritrovato, aspettando Sinner

Archiviata la spettacolare rassegna olimpica, giocata sul rosso del Roland Garros, il tennis è ripartito dal cemento nordamericano del Masters 1000 di Montreal con fari puntati sull’ultimo Slam di stagione, gli US Open. Primo match sul duro outdoor dell’anno sia per Lorenzo Sonego, reduce dai quarti di finale ad Umago, che per l’olandese Tallon Griekspoor, tra i protagonisti del torneo parigino dove è stato battuto da Carlos Alcaraz al secondo turno. Il 29enne torinese, che alle Olimpiadi non ha potuto andare avendo mancato la qualificazione, è alla ricerca del suo miglior tennis, quello che nel 2021 lo aveva issato al posto numero 21 del ranking ATP, negli ultimi cinque mesi di stagione. Contro il tennista “orange”, nell’ultima classifica numero 40 e con lo stesso best ranking dell’azzurro fatto registrare nel giugno dello scorso anno, Sonego ha confermato i progressi fatti vedere in Croazia . Manca ancora di un po’ di continuità e del cosiddetto “killer instict”, quello che potrebbe evitargli fatiche supplementari come nel match di ieri.

Il successo contro Griekspoor

L’azzurro infatti ha fatto proprio il primo set, al tie-break, dopo aver annullato una palla break nel corso della frazione e due set point nel momento clou. Ha chiuso 9-7 con una pregevole volée bassa di rovescio. Nel secondo è andato avanti di un break e si è issato sul 4-2. Non ha chiuso e ha ceduto la battuta a zero, permettendo a Griekspoor di tornare vitale e pericoloso. Tanto da agganciare l’azzurro e superarlo in dirittura con un nuovo break. Bravo Sonego a cancellare il brutto passaggio a vuoto e riportarsi in vantaggio nel terzo set, per 3-1 con palla non concretizzata del 4-1. Sul 4-3 e servizio dell’azzurro, l’olandese ha avuto una palla per il contro break ma il torinese è stato bravo ad annullarla con un ace di forza e carattere, seguito da un altro ace e una terza soluzione vincente. Al primo match point ha alzato le braccia al cielo dopo 2 ore e 44 minuti con tanto di diritto finito in rete dell’avversario. Emblematico il suo sorriso a fine partita. Affermazione importante anche per il giapponese Kei Nishikori che ha recuperato un set di svantaggio al giovane americano Michelsen.

L'esordio vincente di Sinner

Il tabellone del torneo canadese è guidato da Jannik Sinner (ieri ok nel doppio), che rientra alle gare dopo il noto forfait olimpico e attende di esordire domani dopo il bye di 1° turno. Troverà il vincente di Coric – Martinez. In gara ci sono altri tre azzurri. Flavio Cobolli, fresco di best ranking (33 ATP) dopo la sua prima finale 500 a Washington, che esordirà contro il canadese Felix Auger Aliassime, a medaglia nel misto a Parigi. Matteo Arnaldi, che esordirà contro l’americano McDonald, e Luciano Darderi, numero 32 ATP, che cercherà la rivincita della sfida persa alle OIimpiadi con l’americano Tommy Paul. Il programma di ieri ha visto chiudersi anche i match di qualificazione, rinviati il giorno prima causa pioggia. Prima vincente in doppio per Vavassori e Bolelli che sono tornati al successo dopo le battute d’arresto a Wimbledon e ai Giochi. In due set hanno eliminato il tandem canadese Pospisil-Shapovalov. I due azzurri sono la coppia quinta testa di serie in un draw guidato da Granollers (Spa) e Zeballos (Arg). Oggi nel WTA 1000 di Toronto toccherà a Elisabetta Cocciaretto, unica italiana in tabellone, esordire contro l’americana Ashlyn Krueger. La marchigiana è in ripresa dopo la sosta per un virus e la fugace apparizione al Roland Garros.

Il Masters 1000 di Montreal

1° turno Sonego (Ita) b. Griekspoor (Ola) 7-6 (7) 5-7 6-4; Nishikori (Gia) b. Michelsen (Usa) 3-6 7-5 6-4

Doppio - 1° turno Vavassori – Bolelli (Ita) b. Shapovalov – Pospisil (Can) 6-4 6-3; Sinner (Ita) - Draper (Gbr) b. Gille - Vieglen (Bel) 6-0 6-7 (3) 10-8