Sinner ok, Berrettini ko: Cincinnati agrodolce per gli italiani

CINCINNATI (Stati Uniti) - Esordio ok per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Cincinnati con il numero 1 del mondo che da il via alla sua avventura nel circuito statunitense superando Alex Michelsen. Dopo i successi di Cobolli (che ha sconfitto Tommy Paul), Darderi, contro Tabilo e Musetti (che ieri si è imposto in rimonta su Jarry) l'altoatesino aggiunge un altro tassello tricolore nel secondo turno vincendo in due set per 6-4, 7-5 dopo un'ora e 52' di gioco. Sorride Jannik mentre è arrivato il ko per Matteo Berrettini contro Holger Rune. Per il tennista romano un ottimo primo set chiuso in 6-2, poi la rimonta del danese che in 6-1, 6-4 avanza nel tabellone. Attesa per Matteo Arnaldi che contro Etcheverry andrà a chiudere una giornata piena di italiani a Cincinnati.