Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Dopo aver liquidato Tommy Paul agli ottavi di finale in tre set col punteggio di 7-6 7-6 6-1, Jannik Sinner affronterà ai quarti di finale degli Us Open Daniil Medvedev . Il tennista russo, nel turno precedente, ha avuto la meglio sul portoghese Borges in tre set col punteggio di 6-0 6-1 6-3. Il vincente della sfida se la vedrà in semifinale contro uno tra Draper e De Minaur. Grande il cammino di Sinner fin qui nell'ultimo torneo del Grande Slam: l'altoatesino ha eliminato, senza mai faticare, McDonald, Michelsen, O'Connell e per ultimo Tommy Paul.

Sinner-Medvedev: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner ed Medvedev, valida per i quarti di finale dello US Open, si disputerà nella notte tra mercoledì e giovedì sul campo dell'Arthur Ashe Stadium verso le 02:30 ora italiana. Il match sarà visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), in pay tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming sulla piattaforma Now.

Sinner-Medvedev, i precedenti

Sinner e Medvedev si sono affrontati 12 volte: la sfida tra i due tennisti è iniziata nel 2020 e la sta conducendo il russo con 7 vittorie contro le 5 dell'azzurro. L'ultimo match tra i due si è disputato sul prato di Wimbledon e ha visto vincere Medvedev in tre set.