Estasi Sinner, ciao Medvedev: semifinale US Open! Scritta un’altra prima volta

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner è in semifinale agli Us Open, ultimo torneo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il numero uno del mondo batte il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 in 2 ore e 41 minuti di gioca e affronterà ora il 22enne britannico numero 25 al mondo Jack Draper, vittorioso contro l'australiano De Minaur, per un posto nella finalissima dello Slam newyorkese. Dall'altra parte del tabellone è derby a stelle e strisce tra Frances Tiafoe e Taylor Fritz.