Pechino, Sonego eliminato al primo turno. La spunta Mannarino

Esordio decisamente amaro per Lorenzo Sonego , che stecca la prima partita del China Open, l'ATP 500 all'Olympic Green Tennis Center di Pechino. Il torinese, reduce dalla vittoria a Winston Salem, è infatti stato sconfitto nel primo match della competizione da Adrian Mannarino, che diventa il 12mo francese nell'era Open a raggiungere le 300 vittorie in carriera nel circuito maggiore.

L'avversario di Mannarino

Nulla da fare per Sonego, che nonostante un primo set portato dignitosamente a casa - 1-6,6-2,6-3 -, ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte ai colpi di Mannarino, uscito vincitore dal match. Il tennista francese affronterà al secondo turno il vincente della sfida tra Gaël Monfils ed il russo Danil Medvedev, in programma questa notte. Debuttano oggi a Pechino anche Jannik Sinner, che in mattinata affronterà Nicholas Jarry e l'altro italiano impegnato nel torneo Flavio Cobolli, nel pomeriggio - di recente al centro delle polemiche per i complimenti indirizzati al proprio compagno di squadra Carlos Alcaraz durante la Laver Cup - che incontrerà per la prima volta il kazako Alexander Bublik, n.26 ATP ed ottava testa di serie.