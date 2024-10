Medvedev svela la frase detta ad Alcaraz, Carlos: “Sinner o Bu? Ovviamente..."

PECHINO (Cina) - "Cosa ho detto ad Alcaraz al termine del match? Gli ho detto che la prossima volta mi tingerò i capelli di biondo e scriverò Botic sulla maglia . Oggi ho giocato abbastanza bene, ma non vedo come io possa batterlo in una giornata del genere". In conferenza stampa dopo essersi arreso al talento spagnolo con il punteggio di 7-5, 6-3 nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino , Daniil Medvedev sceglie l'ironia per commentare la sconfitta : il riferimento, ovviamente, è a Botic van de Zandschulp, protagonista del clamoroso exploit costato la precoce eliminazione di Alcaraz nell'ultima edizione degli Us Open, poi vinti da Jannik Sinner.

La conferenza di Alcaraz

"Meglio affrontare Sinner o Bu in finale? Ovviamente Bu... Non voglio mentire, Jannik è il miglior giocatore del mondo in questo momento. Voglio dire, Bu sta giocando un gran tennis, ha battuto grandi giocatori. Però se devo scegliere, o dire chi è meglio per me affrontare in una finale, dico Bu. Poi, come dico sempre, mi piacciono le battaglie, mi piace affrontare i migliori giocatori al mondo. Quindi se dovrò sfidare Jannik, sarò comunque contento", sono state invece le parole di Carlos Alcaraz nella conferenza stampa al termine del match contro Medvedev.

