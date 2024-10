Berrettini saluta Shanghai. Coboli si regala Djokovic!

Cobolli batte Wawrinka e si regala Djokovic

Flavio Cobolli avanza al 2° turno del Masters 1000 di Shanghai e si regala la super sfida contro Novak Djokovic. IL tennista romano ha battuto in rimonta il veterano Stan Wawrinka (numero 236 al mondo) con il punteggio di 6-7(6), 7-6(4), 6-3 dopo 2 ore e mezza.

Gran rammarico per Cobolli nel tie-break del 1° set, avanti 6-4 l'azzurro subisce un parziale di 4 punti consecutivi da parte dello svizzero che ai aggiudica la frazione. Il romano però non sbaglia nel tie-break del 2° set portandosi avanti 5-2 per poi chiudere 7-4 e portare la partita al 3° set. L'inerzia è tutta per Flavio che strappa subito il servizio a Wawrinka ad inizio 3° set e scappa via sul 3-0 per non girarsi più con anche un super recupero da 0-40 al 7° gioco per portarsi 5-2.