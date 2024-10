Musetti, Shanghai amara: ko contro Goffin, subito fuori

Musetti saluta Shanghai: ko in rimonta contro Goffin

Eppure il match sembrava essere iniziato sotto i migliori auspici per l'italiano, bravo a chiudere il primo set dopo appena 27 minuti con un netto 6-1. Poi, però, ha dovuto contrastare il ritorno del numero 66 del ranking Atp che al tiebreak ha ristabilito l'equilibrio dopo un set durato un'ora e 13 minuti prima di chiudere la contesa al terzo con il punteggio di 6-2. Primo successo per il belga contro l'azzurro, vittorioso nei due precedenti incontri al Roland Garros nel 2021 e allo US Open nel 2022. Goffin se la vedrà ora contro l'americano Marcos Giron e anche in questo caso sarà chiamato a ribaltare il pronostico dei passati incroci, ad Antwerp nel 2020 e a Cincinnati nel 2022, quando ad avere la meglio fu il tennista statunitense.

