Paolini parte bene: ottavi a Wuhan, Yuan superata in due set

WUHAN (Cina) - Tutto facile per Jasmine Paolini che stacca il pass per gli ottavi del Wta 1000 di Wuhan superando in due set la cinese numero 41 del ranking, Yue Yuabn. Ottimo esordio per la tennista azzurra, testa di serie numero 6, che si qualifica battendo l'idolo di casa con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un'ora e 35' di gioco. Nel prossimo turno, l'azzurra affronterà la russa Erika Andreeva che ha battuto nettamente la sorella Mirra per 6-3, 6-1 nel loro primo confronto diretto in un torneo del circuito maggiore.