Berrettini si prende il derby: Darderi ko a Stoccolma

È Matteo Berrettini ad aggiudicarsi il derby contro Luciano Darderi nell’incontro valido per i sedicesimi di finale dell’Atp 250 di Stoccolma. The Hammer - reduce dal ko di Shanghai contro Rune - si impone in due set con il punteggio finale di 6-4, 6-3. Si è trattato della prima sfida in carriera tra i due tennisti azzurri.