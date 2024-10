Tennis, la seconda giovinezza di Wawrinka

Le sorprese Vukic, Diallo e Bautista Agut

È salito in semifinale, dopo una serie di belle vittorie l’ultima delle quali centrata ieri nei quarti contro il numero 1 del seeding, Andrei Rublev, uno dei giocatori in corsa per un posto alle Finals di Torino. Partita vinta dall’elvetico in due set, entrambi chiusi al tie-break e alzando il livello del gioco nei momenti più delicati, come solo i big usano fare. Mancava una semifinale nel circuito maggiore dal luglio 2023 e oggi proverà a stupire ancora contro l’americano Tommy Paul. In tema di sorprese anche il 250 ATP di Almaty ne ha riservate. Battute le due prime teste di serie. Frances Tiafoe, il primo della classe nel torneo kazako, si è arreso all’australiano Aleksandar Vukic, 28 anni e un best ranking nell’agosto della scorsa stagione di 48 ATP. Alejandro Tabilo, numero 2 del seeding, si è fatto sorprendere dal canadese Gabriel Diallo, 23 anni e gran potenziale non ancora pienamente espresso come dice la sua attuale classifica di 118 ATP. Oggi troverà Francisco Cerundolo. Anche ad Anversa, altro 250 ATP, un esperto ha fatto faville. Si tratta del 36enne spagnolo, ex top ten, Roberto Bautista Agut. Al tie-break del set decisivo ha stoppato il numero 3 del draw e di 12 anni più giovane, Felix Auger Aliassime. Nel 500 WTA di Ningbo (Cin) in semifinale è approdata Paula Badosa, grazie al successo convincente contro la brasiliana Haddad Maia che le ha dato il diritto di affrontare oggi la russa Daria Kasatkina, uscita indenne da una lotta all’ultimo quindici contro la kazaka Putintseva, seguita da uno staff quasi interamente italiano.

Il tennis live: tutti i match in diretta