VIENNA (Austria) - Lorenzo Musetti vola in semifinale dell'ATP 500 alla Wiener Stadthalle, in corso di svolgimento a Vienna. Il tennista carrarino, infatti, dopo aver superato all'esordio Monfils a causa del forfait del francese, ha avuto la meglio sul tedesco Zverev in tre set con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Nel prossimo turno se la vedrà con il britannico Draper che ha eliminato Machac col punteggio di 2-1.