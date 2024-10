Alcaraz si ferma agli ottavi, altro colpo di scena a Parigi-Bercy

Segui il tennis LIVE

Zverev e De Minaur ai quarti

Alexander Zverev si qualifica per i quarti battendo in tre set il francese Arthur Fils per 6-4, 3-6, 6-3. Nel prossimo turno Zverev affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, numero 10 del tabellone, che ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo per 6-7 (1), 6-4, 6-2. Avanza ai quarti di finale anche Alex de Minaur, l'australiano numero 9 del seeding ha battuto l'inglese Jack Draper per 5-7, 6-2, 6-3. Con questa vittoria, De Minaur dovrebbe aver superato il russo Andrey Rublev nella corsa all'ultimo posto disponibile per le Atp Finals di Torino. Vittorie anche per Karen Khachanov sull'australiano Alexei Popyrin 7-6 (5), 6-4 e del danese Holger Rune contro il francese Cazaux in 3-6, 6-3, 6-4.